【有片】孔曉振繼《Pasta》、《嫉妒》後再與徐淑香編劇合作《問星星》！「作家用『這次妳是老大』來誘惑我出演」

孔曉振的採訪真的太有趣啦～非常期待她與李敏鎬合作的新劇《問星星》！



今年（2022年）4月開機，預計明年首播的新劇《問星星》，由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》朴信宇導演執導，《料理絕配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香編劇執筆，並由李敏鎬、孔曉振擔任主演，堪稱「四強聯手」。

這是韓國首次以「國際太空站」為背景的電視劇，李敏鎬飾演以宇宙觀光客身份來到太空站、使命感爆棚的婦產科醫生「孔龍」；孔曉振則飾演美籍韓僑太空人「Eve Kim」，令人好奇他們在劇中的火花。



而孔曉振近期接受時尚雜誌《BAZAAR》採訪時，就公開了有關《問星星》的小花絮。她表示，在之前的作品中，自己多飾演新人或社畜，但這次是「老大」。

算上這一次，孔曉振已經和徐淑香編劇合作三次了：《料理絕配Pasta》中是助理廚師，《嫉妒的化身》中是夢想成為主持人的氣象播報員，然後男主角都是大前輩。不過，《問星星》完全不一樣，孔曉振飾演的是「指揮太空船飛行的船長」，編劇用「這次妳是老大」來誘惑她出演。



另外，孔曉振還提到最近追得很認真的劇──《結婚作詞，離婚作曲》，連OST都一直縈繞在腦海中的程度，她還小哼一段歌曲呢。當然，這部作品也上榜了「最近最愛劇」之一。

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