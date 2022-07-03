李敏镐、孔晓振首度「同框」！合作新剧《问星星》如火如荼拍摄中，明年（2023年）首播

太期待这部作品了！



预计明年（2023年）首播的新剧《问星星》，由《虽然是精神病但没关系》、《爱在大都会》朴信宇导演执导，《料理绝配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香编剧执笔，并由李敏镐、孔晓振担任主演，堪称「四强联手」。







今日（3日）凌晨，李敏镐通过个人Instagram分享与孔晓振的合照，引发高度关注。这是两人第一次同框自拍，他还写下「孔布利和孔医生」的文字。

《问星星》是韩国首次以「国际太空站」为背景的电视剧，李敏镐饰演以宇宙观光客身份来到太空站、使命感爆棚的妇产科医生「孔龙」；孔晓振则饰演美籍韩侨太空人「Eve Kim」，令人好奇他们在剧中的火花。



李敏镐也曾在Instagram分享医生证件照，是MZ医院的专科医生孔龙啊～



《问星星》还有另一个看点为孔晓振继《山茶花开时》后，二次与吴正世合作。吴正世在剧中饰演科学家「姜江秀」，通过《Stove League》、《虽然是精神病但没关系》、《智异山》、《Uncle》等作品展现多样面貌的他，也令人期待这次的变身。



前阵子，孔晓振在接受时尚杂志的采访时表示，这次会出演《问星星》，是因为她「变成老大」了。在之前的作品，孔晓振多饰演新人或社畜，如今终於升格为「指挥太空船飞行的船长」。

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