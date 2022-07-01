超人氣網漫《取向狙擊的她》確定拍電視劇！青春女大學生VS美妝男博主的甜蜜同居，主演人選趙怡賢&車銀優呼聲最高

被廣大漫迷奉為「人生作品」的超人氣KAKAO網漫《取向狙擊的她》將被搬上小銀幕。

據韓國製片公司BY4M STUDIO透露，他們將製作電視劇版的《取向狙擊的她》。 原作漫畫從2018年4月開始連載，自刊登以來備受關注，累計點擊率高達3.4億次，是過去3年中「周點擊率」最高的一部作品，講述了不懂時尚和打扮的女大學生，與用藝名偷偷在網路上活動的美妝博主同居的甜蜜故事。



雖然製片公司尚未公開演出陣容，但廣大漫迷們已經開始討論起選角了，女主角「河會丹」的人選呼聲最高的就是新生代女演員趙怡賢，她曾出演過《機智醫生生活》中的龍鳳胎「潤福」、《殭屍校園》裡的女班長，長相清新又可愛，非常適合演繹女大學生。



在廣大漫迷心目中，男主角「遲燦烈」的最佳人選則是車銀優和張東潤。 素有「漫撕男」之稱的車銀優主演過《我的ID是江南美人》、《女神降臨》，憑神顏取勝，完美刻畫漫畫男主角。 張東潤主演的《綠豆傳》也是漫改劇，遊刃有餘的演技深入人心。



《取向狙擊的她》此前還因為OST演唱陣容引爆過關注，特意邀請了EXO燦烈、APINK鄭恩地、Super Junior圭賢等偶像實力派助唱，收穫了超高人氣。

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