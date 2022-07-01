超人气网漫《取向狙击的她》确定拍电视剧！青春女大学生VS美妆男博主的甜蜜同居，主演人选赵怡贤&车银优呼声最高

被广大漫迷奉为「人生作品」的超人气KAKAO网漫《取向狙击的她》将被搬上小银幕。

据韩国制片公司BY4M STUDIO透露，他们将制作电视剧版的《取向狙击的她》。 原作漫画从2018年4月开始连载，自刊登以来备受关注，累计点击率高达3.4亿次，是过去3年中「周点击率」最高的一部作品，讲述了不懂时尚和打扮的女大学生，与用艺名偷偷在网路上活动的美妆博主同居的甜蜜故事。



虽然制片公司尚未公开演出阵容，但广大漫迷们已经开始讨论起选角了，女主角「河会丹」的人选呼声最高的就是新生代女演员赵怡贤，她曾出演过《机智医生生活》中的龙凤胎「润福」、《僵尸校园》里的女班长，长相清新又可爱，非常适合演绎女大学生。



在广大漫迷心目中，男主角「迟灿烈」的最佳人选则是车银优和张东润。 素有「漫撕男」之称的车银优主演过《我的ID是江南美人》、《女神降临》，凭神颜取胜，完美刻画漫画男主角。 张东润主演的《绿豆传》也是漫改剧，游刃有余的演技深入人心。



《取向狙击的她》此前还因为OST演唱阵容引爆过关注，特意邀请了EXO灿烈、APINK郑恩地、Super Junior圭贤等偶像实力派助唱，收获了超高人气。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻