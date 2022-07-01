手機桌布換成「TWICE娜璉」自拍照就能帶來好運！工作人員也認證：「1～2小時就有錢入帳」

娜璉作為TWICE第一個SOLO成員，她在24日推出首張迷你專輯《IM NAYEON》，主打歌《POP！》展現了她獨有的性感甜美。

日前，娜璉作為嘉賓出演《全知干預視角》，在拍攝舞蹈影片的準備的過程中，經紀人拿了自己的手機出來，請娜璉幫她拍一張新的自拍。經紀人說：「我換新手機的時候，娜璉用我的手機自拍，然後我設定成鎖屏桌布，她說如果設置成鎖屏桌布的話，就會發財！有這種像符咒的效果，有點...像流行一樣？」



經紀人接著說：「成員們、經紀人們，連工作人員們的鎖定畫面都是娜璉的照片。」一旁的化妝師也說：「換成這個1～2小時後，馬上就有錢入帳了！」娜璉表示現在造型組全都用了她的照片 XD （必須是自拍照、設置成鎖定畫面、盡量用大臉照）



娜璉說一開始會偷偷用工作人員的手機拍照，然後設定成鎖定畫面，大家的反應都很有趣！她繼續說：「為了不讓大家換掉，我就說換了會有不好的事情發生，本來只是單純地開玩笑而已，但真的有人1小時後就收到錢了。」而柳炳宰馬上拿出手機請娜璉自拍，全炫茂也在休息時去找娜璉～



有網友在推特分享：「哇～娜璉的自拍真的是 science！設定成鎖定畫面不到1小時，僅僅20分鐘就收到錢了，真是瘋了！大家趕快用娜璉度自拍當桌布吧...真的非常感謝...」其他網友也回應：「我也來試試」、「娜璉真的非常清新，特別漂亮」、「娜璉 拜託你了><」、「看完播出我也做了」、「想要經紀人那張的原圖」等等。

와 진짜 나연씨 셀카 싸이언스임;;

사진 저장하고 잠금화면으로 설정한지 1시간도 안 됨 20분 만에 돈 받음 진짜 미쳤다 다들 나연씨 셀카로 배경화면 해놓으세요… 진짜 너무 감사해요… 마라탕 시켜먹을게요..ㅠㅜㅠㅠㅜㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/a2lebpJNG9 — 앙큼했어 (@WtF3a) June 26, 2022

以下是娜璉的自拍照，大家趕快換起來！



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