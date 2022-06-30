一日弟子固定啦！NCT道英「膽小兔兔」模樣、挑戰芭蕾屢創話題，本週正式加入《家師父一體》

道英兔兔要加入《家師父一體》！！小編先來手刀複習他前面出演的集數～

NCT成員道英近期數度來到《家師父一體》擔任一日弟子，跟著李昇基、梁世炯、金東炫與殷志源一同拜師學藝，近日確定加入《家師父一體》成為固定弟子！

▼今（30）日公開的《家師父一體》全新海報



道英曾參與《家師父一體》知名格鬥選手秋成勳作為師父的集數（EP.219、EP.220），本來就有「兔兔」綽號的他，因為體弱、膽小，頻頻被節目組P上兔子耳朵並冠上「膽小兔兔」稱號，在網路上話題可不小。



▼SBS官方發布的單支精華影片，於YouTube高達400多萬觀看次數



後來又參與了傳奇芭蕾舞者金周元作為師父的一集（EP.222），不僅挑戰跳芭蕾，舞蹈表演更傳達出一直以來以李昇基為榜樣的意涵，讓現場人都感動不已，尤其是李昇基。



道英確定固定後拍攝的首集已錄製完成，就在本週日（7月7日）首播！「熱情兔兔」道英將和哥哥們前往青瓦台，完成韓國首次有綜藝節目前往採訪的創舉！並帶著觀眾一探青瓦台內部！



在期待播出的期間，也不妨複習道英過去出演的集數吧！小編提醒：EP.219、EP.220、EP.221、EP.222都有他！道英不僅表情可愛、表現熱情，口才也很有意思啊XD



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