一日弟子固定啦！NCT道英「胆小兔兔」模样、挑战芭蕾屡创话题，本周正式加入《家师父一体》

道英兔兔要加入《家师父一体》！！小编先来手刀复习他前面出演的集数～

NCT成员道英近期数度来到《家师父一体》担任一日弟子，跟著李升基、梁世炯、金东炫与殷志源一同拜师学艺，近日确定加入《家师父一体》成为固定弟子！

▼今（30）日公开的《家师父一体》全新海报



道英曾参与《家师父一体》知名格斗选手秋成勋作为师父的集数（EP.219、EP.220），本来就有「兔兔」绰号的他，因为体弱、胆小，频频被节目组P上兔子耳朵并冠上「胆小兔兔」称号，在网路上话题可不小。



▼SBS官方发布的单支精华影片，於YouTube高达400多万观看次数



后来又参与了传奇芭蕾舞者金周元作为师父的一集（EP.222），不仅挑战跳芭蕾，舞蹈表演更传达出一直以来以李升基为榜样的意涵，让现场人都感动不已，尤其是李升基。



道英确定固定后拍摄的首集已录制完成，就在本周日（7月7日）首播！「热情兔兔」道英将和哥哥们前往青瓦台，完成韩国首次有综艺节目前往采访的创举！并带著观众一探青瓦台内部！



在期待播出的期间，也不妨复习道英过去出演的集数吧！小编提醒：EP.219、EP.220、EP.221、EP.222都有他！道英不仅表情可爱、表现热情，口才也很有意思啊XD



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