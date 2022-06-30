交往的對象可以接受相差幾歲？孫錫久：「最多可以年下10歲吧！感覺無法和20代交往」

孫錫久在《我的出走日記》中飾演神祕的外地人「具氏」，他厭世又純情的魅力，再加上精湛的演技，讓不少人都深陷在他的魅力裡。

緊接著又憑藉電影《犯罪都市2》晉升千萬票房演員，讓他演藝事業再創高峰。



29日公開的 YouTube 節目《차이나는 밤샘토크》是由孫錫久出演 ，節目中他聊了角色、拍攝花絮等。對於在 YouTube 或 SNS 孫錫久相關影片上，都會看到點讚第一的留言「媽媽～我真的喜歡40歲的大叔啊」，主持人問他：「你看了這個評論後，有什麼想對年輕粉絲說的嗎？」孫錫久聽到超慌張還狂咳嗽：「也有可能會喜歡40歲...40歲...的人吧」回答完馬上拿水喝 XD

마흔살 아저씨라는 말에 당황해서 토마토 된 손석구 기여움 #손석구 pic.twitter.com/e0bxxSfzRk — 체리 (@chuusk9) June 29, 2022

之後，製作組還問他：「那你可以接受比你小幾歲的呢？」孫錫久：「是問我交往的對象可以年下幾歲嗎？應該最多年下10歲吧！但是感覺好像無法和20代交往。」



這也馬上在韓網引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「因爲是30歲所以很幸福..」、「歐爸我30歲了」、「ok ok 我可以」、「四捨五入認可嗎」、「我也可以啊^^但是無法相見吧」、「請告訴我到20歲後半段爲止沒關係，27歲和30歲都一樣」、「那就再等4年吧 拜託」、「孫錫久是40歲嗎? 看起來是30歲中半」、「35歲的我要閃亮出場」等等。

而孫錫久的作品也是一部接一部，日前去菲律賓拍攝 Disney+《Casino》後，最近也在拍攝《D.P：逃兵追緝令》第二季，也期待他的新作品啊～



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