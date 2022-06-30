交往的对象可以接受相差几岁？孙锡久：「最多可以年下10岁吧！感觉无法和20代交往」

孙锡久在《我的出走日记》中饰演神秘的外地人「具氏」，他厌世又纯情的魅力，再加上精湛的演技，让不少人都深陷在他的魅力里。

紧接著又凭藉电影《犯罪都市2》晋升千万票房演员，让他演艺事业再创高峰。



29日公开的 YouTube 节目《차이나는 밤샘토크》是由孙锡久出演 ，节目中他聊了角色、拍摄花絮等。对於在 YouTube 或 SNS 孙锡久相关影片上，都会看到点赞第一的留言「妈妈～我真的喜欢40岁的大叔啊」，主持人问他：「你看了这个评论后，有什么想对年轻粉丝说的吗？」孙锡久听到超慌张还狂咳嗽：「也有可能会喜欢40岁...40岁...的人吧」回答完马上拿水喝 XD

마흔살 아저씨라는 말에 당황해서 토마토 된 손석구 기여움 #손석구 pic.twitter.com/e0bxxSfzRk — 체리 (@chuusk9) June 29, 2022

之后，制作组还问他：「那你可以接受比你小几岁的呢？」孙锡久：「是问我交往的对象可以年下几岁吗？应该最多年下10岁吧！但是感觉好像无法和20代交往。」



这也马上在韩网引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「因爲是30岁所以很幸福..」、「欧爸我30岁了」、「ok ok 我可以」、「四舍五入认可吗」、「我也可以啊^^但是无法相见吧」、「请告诉我到20岁后半段爲止没关系，27岁和30岁都一样」、「那就再等4年吧 拜托」、「孙锡久是40岁吗? 看起来是30岁中半」、「35岁的我要闪亮出场」等等。

而孙锡久的作品也是一部接一部，日前去菲律宾拍摄 Disney+《Casino》后，最近也在拍摄《D.P：逃兵追缉令》第二季，也期待他的新作品啊～



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