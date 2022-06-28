【經典回顧】炫彬♥孫藝真即將迎接新生命！來重溫《愛的迫降》第12集：「想留在這裡跟妳結婚，生下長得像妳的孩子」

當初看這一段，心裡酸酸的…如今再重溫，小編只能說：「《愛的迫降》不愧是玄彬(炫彬)和孫藝真的愛情紀錄片！」

昨日（27日），孫藝真親自通過個人Instagram，向粉絲們分享自己即將成為媽媽的消息，引發海內、外粉絲高度關注。她與玄彬因合作電視劇《愛的迫降》成為情侶，並在今年（2022年）3月完成婚禮。大眾都很關心何時能看到「小玄彬」、「小藝真」，這不就來了嘛！





作為這對夫妻的粉絲，小編要來勾起大家當時追看《愛的迫降》的回憶了！在第12集，利正赫（玄彬 飾）「醉中告白」尹世理（孫藝真 飾），他不想要回去北韓，想留在南韓與世理結婚、生個像她的寶寶。

世理表示，自己喜歡女兒；正赫思考了一下，透露了自己想要生雙胞胎，讓世理又哭又笑。正赫想看到世理白髮蒼蒼、滿臉皺紋、逐漸老去的模樣：「到時候也很美吧？」世理則要正赫留在自己身邊很久、很久，才有可能看到。



在北韓的時候，世理曾經送給正赫一株番茄，也成為兩人於劇中「愛的象徵」。之後，正赫到了南韓，在網咖裡打電動，ID名稱就是「番茄栽種者」，「番茄」儼然成為兩人「愛的結晶」。

雖然《愛的迫降》以16集作為結束，但現實世界裡的玄彬和孫藝真，兩人的故事還在繼續。結婚、生子，然後是幸福的老去…相信有不少網友們，都迫不及待想看到「小番茄」了吧！（笑）再次恭喜玄彬和孫藝真～

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