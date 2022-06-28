【经典回顾】炫彬♥孙艺真即将迎接新生命！来重温《爱的迫降》第12集：「想留在这里跟你结婚，生下长得像你的孩子」

当初看这一段，心里酸酸的…如今再重温，小编只能说：「《爱的迫降》不愧是玄彬(炫彬)和孙艺真的爱情纪录片！」

昨日（27日），孙艺真亲自通过个人Instagram，向粉丝们分享自己即将成为妈妈的消息，引发海内、外粉丝高度关注。她与玄彬因合作电视剧《爱的迫降》成为情侣，并在今年（2022年）3月完成婚礼。大众都很关心何时能看到「小玄彬」、「小艺真」，这不就来了嘛！





作为这对夫妻的粉丝，小编要来勾起大家当时追看《爱的迫降》的回忆了！在第12集，利正赫（玄彬 饰）「醉中告白」尹世理（孙艺真 饰），他不想要回去北韩，想留在南韩与世理结婚、生个像她的宝宝。

世理表示，自己喜欢女儿；正赫思考了一下，透露了自己想要生双胞胎，让世理又哭又笑。正赫想看到世理白发苍苍、满脸皱纹、逐渐老去的模样：「到时候也很美吧？」世理则要正赫留在自己身边很久、很久，才有可能看到。



在北韩的时候，世理曾经送给正赫一株番茄，也成为两人於剧中「爱的象徵」。之后，正赫到了南韩，在网咖里打电动，ID名称就是「番茄栽种者」，「番茄」俨然成为两人「爱的结晶」。

虽然《爱的迫降》以16集作为结束，但现实世界里的玄彬和孙艺真，两人的故事还在继续。结婚、生子，然后是幸福的老去…相信有不少网友们，都迫不及待想看到「小番茄」了吧！（笑）再次恭喜玄彬和孙艺真～

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