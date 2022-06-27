孫藝真親自公開即將成為媽媽！「會好好守護這降臨於我們的寶貴小生命♥」

今年3月才剛剛舉辦婚禮的玄彬與孫藝真，兩人從戀愛到官宣結婚都引發許多觀眾們關注。當然婚後也有許多網友關注著兩人何時打算迎接新生命，不等大家催促，我們孫仙直接在SNS向大家公開了自己懷孕的消息！

孫藝真於6月27日下午在自己的SNS上Po出了美麗的花草照片，隱約透露出後方的曙光，感覺充滿希望。而她的文章中也提到了自己正在小心翼翼地迎接新生命，令許多粉絲們感到又驚又喜，發文才短短30分鐘即引來將近23萬人點讚。

之前孫藝真公開的照片中也曾有粉絲們猜測她是否已經懷孕，今日終於得到證實。孫藝真在文中寫道：「大家最近過得好吧？我過得很好，今天想傳達一個小心翼翼又令人開心的消息，我們將迎接新的生命了。」親自在文中向大家傳達了懷孕的消息，還放上了一個笑臉。



接著她說：「雖然現在還有些迷茫，並處於擔心以及緊張興奮中，因為身體上的變化而每天每天感受著生活。雖然這是非常感恩的事情，不過因為非常小心，所以都還沒能告訴身邊的人。在更晚之前，向與我們一樣等待著這個消息的粉絲們，以及周圍的朋友們，傳達這個消息，我會好好守護這降臨到我們身邊的珍貴小生命。」

最後她也祝福大家：「希望大家也能在各自的生活中，好好守護自己應該珍惜的東西，健康地生活下去。祝大家幸福。」先預祝這對顏值爆表的神仙眷侶升格爸媽啦！



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