金信英的單身發言，引發網友熱烈迴響：「與人交往或搞曖昧真的很麻煩，單身反而讓我更快樂～」

【文中有網友留言】對於金信英表示「一個人自由自在的其實更幸福」的論點，大家覺得如何呢～？

主持人 DJ金信英在近期與聽眾交流時，聽眾表示：「覺得談戀愛很麻煩，所以我選擇單身。」金信英回覆：「我也是。」、「如今我已經40歲了，要再去重新認識一個人，跟對方交往或曖昧，真的覺得很煩。」

接著她又補充到：「周圍會有很多人說要幫妳介紹對象，但只要光想到要如何跟對方見面，怎麼去，用什麼交通工具，還可能會塞車，就延伸出許多新的煩惱。」、「而現在我也很喜歡我的工作，很習慣一個人的生活，一個人時反而更快樂。」

「很多人會一直勸我，沒有男友的時候不會無聊嗎？我心裡也有想法，但因為這些聲音我反而會更排斥。」、「就希望他們不要再插手我的人生了，我會對我自己的人生負責，自己看著辦的。」

▼這一席話也引發網友熱烈的討論，許多人表示相當認同，每句話都說進心坎裡，網友紛紛留言表示：

1．完全正確，一個人反而更開心，更能好好的休息

2．一個人要做的事情很多，不想再配合別人的腳步，看對方眼色了

3．真的覺得談戀愛沒必要，我更喜歡獨處

4．沒錯，我真的很厭倦認識新朋友，沒有這種精力了

5．聽信英姐姐的話！（已婚人士路過）

6．以前也因為這些事情感到煩惱，現在單身的狀態真的太舒服了

7．我才20歲，但我非常認同這些話

8．我光是照顧自己就覺得很忙了～

9．真的不要介紹對象給我，光是挑衣服就覺得煩

10．一個人可以做得事情太多了，周圍的人真的不要鬧了

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