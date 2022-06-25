金信英的单身发言，引发网友热烈回响：「与人交往或搞暧昧真的很麻烦，单身反而让我更快乐～」

【文中有网友留言】对於金信英表示「一个人自由自在的其实更幸福」的论点，大家觉得如何呢～？

主持人 DJ金信英在近期与听众交流时，听众表示：「觉得谈恋爱很麻烦，所以我选择单身。」金信英回覆：「我也是。」、「如今我已经40岁了，要再去重新认识一个人，跟对方交往或暧昧，真的觉得很烦。」

接著她又补充到：「周围会有很多人说要帮你介绍对象，但只要光想到要如何跟对方见面，怎么去，用什么交通工具，还可能会塞车，就延伸出许多新的烦恼。」、「而现在我也很喜欢我的工作，很习惯一个人的生活，一个人时反而更快乐。」

「很多人会一直劝我，没有男友的时候不会无聊吗？我心里也有想法，但因为这些声音我反而会更排斥。」、「就希望他们不要再插手我的人生了，我会对我自己的人生负责，自己看著办的。」

▼这一席话也引发网友热烈的讨论，许多人表示相当认同，每句话都说进心坎里，网友纷纷留言表示：

1．完全正确，一个人反而更开心，更能好好的休息

2．一个人要做的事情很多，不想再配合别人的脚步，看对方眼色了

3．真的觉得谈恋爱没必要，我更喜欢独处

4．没错，我真的很厌倦认识新朋友，没有这种精力了

5．听信英姐姐的话！（已婚人士路过）

6．以前也因为这些事情感到烦恼，现在单身的状态真的太舒服了

7．我才20岁，但我非常认同这些话

8．我光是照顾自己就觉得很忙了～

9．真的不要介绍对象给我，光是挑衣服就觉得烦

10．一个人可以做得事情太多了，周围的人真的不要闹了

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