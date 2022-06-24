Fin.K.L.出身的玉珠鉉被指靠人脈上位搶飯碗，遭業界前輩集體反擊！過往發言不一般，連MC都感歎：你就是隱皇啊

FIN.K.L出身的玉珠鉉最近深陷爭議中。

日前，音樂劇《伊麗莎白》製作公司EMK音樂劇公司公開了10周年演出選角陣容，主演陣容上出現了玉珠鉉的名字，多年來一直參加《伊麗莎白》的資深派金素賢卻未在名單上。第二天資深音樂劇演員金浩英就在個人SNS上發文狙擊：「以前（的音樂劇圈）就已經夠亂了，現在‘玉地墊場’（業界是貶低玉珠鉉詞語）比之前更亂」，疑似是在指責玉珠鉉靠人脈而非實力上位，由此引發了「玉地墊事態」。事情愈演愈烈，玉珠鉉20日向外界宣布已經起訴金浩英誹謗，同時金浩英也提出了反訴。



實際上有不少音樂劇圈初代演員們開始站隊支持金浩英，22日眾人通過「業界聲明」透露：「音樂劇在和觀眾見面之前會經歷數個過程，每個人都有自己的位置和工作，守好本分才是正道，當下的事態正是因為正道被打破了才產生的。 演員不僅需要專心於演技這個本職工作，還不能插手干涉選角等本屬於製作公司的權限，工作人員不該為某些個別演員提供便利，應該平等對待所有演員，製作公司也應該遵守對一起工作的工作人員和演員們許下的約定」。 23日，2AM成員趙權也加入了狙擊玉珠鉉的行列，發文表示贊同音樂劇界前輩們的發言。



與此同時，玉珠鉉曾經在電視節目中說過的關於《伊莉莎白》選角內幕的事情再次被媒體翻出，為「金玉」兩人的攻防戰添了一把火。 節目中，玉珠賢自爆《伊莉莎白》製作公司曾經就選角問過自己的意思，聽得MC們不停感歎「原來你才是能夠掌控一切的隱皇（隱藏的皇帝）啊」，同劇組的申成祿還表示：「她可以調整我們一切工作」。





「玉地墊事態」已經在韓網上吵得沸沸揚揚，引來不少網民留言，他們表示：「玉珠賢是有多讓人討厭，才會引得那麼多業界前輩集體反擊」、「這種插隊現象出現在各行各業中，只是音樂劇行業才爆發而已。 玉珠鉉的票房目前是屬於一線，老演員自然會被淘汰，不淘汰就不會出現新人。 再加上玉珠鉉是愛豆出身，才會爆發音樂劇和演員為伍的線上網暴事件，一句話就是搶飯碗事件」、「身為愛豆的趙權不應該支持玉珠鉉嗎，畢竟玉珠鉉也算是為愛豆出演音樂劇開闢了道路吧」等。

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