Fin.K.L.出身的玉珠铉被指靠人脉上位抢饭碗，遭业界前辈集体反击！过往发言不一般，连MC都感叹：你就是隐皇啊

FIN.K.L出身的玉珠铉最近深陷争议中。

日前，音乐剧《伊丽莎白》制作公司EMK音乐剧公司公开了10周年演出选角阵容，主演阵容上出现了玉珠铉的名字，多年来一直参加《伊丽莎白》的资深派金素贤却未在名单上。第二天资深音乐剧演员金浩英就在个人SNS上发文狙击：「以前（的音乐剧圈）就已经够乱了，现在‘玉地垫场’（业界是贬低玉珠铉词语）比之前更乱」，疑似是在指责玉珠铉靠人脉而非实力上位，由此引发了「玉地垫事态」。事情愈演愈烈，玉珠铉20日向外界宣布已经起诉金浩英诽谤，同时金浩英也提出了反诉。



实际上有不少音乐剧圈初代演员们开始站队支持金浩英，22日众人通过「业界声明」透露：「音乐剧在和观众见面之前会经历数个过程，每个人都有自己的位置和工作，守好本分才是正道，当下的事态正是因为正道被打破了才产生的。 演员不仅需要专心於演技这个本职工作，还不能插手干涉选角等本属於制作公司的权限，工作人员不该为某些个别演员提供便利，应该平等对待所有演员，制作公司也应该遵守对一起工作的工作人员和演员们许下的约定」。 23日，2AM成员赵权也加入了狙击玉珠铉的行列，发文表示赞同音乐剧界前辈们的发言。



与此同时，玉珠铉曾经在电视节目中说过的关於《伊莉莎白》选角内幕的事情再次被媒体翻出，为「金玉」两人的攻防战添了一把火。 节目中，玉珠贤自爆《伊莉莎白》制作公司曾经就选角问过自己的意思，听得MC们不停感叹「原来你才是能够掌控一切的隐皇（隐藏的皇帝）啊」，同剧组的申成禄还表示：「她可以调整我们一切工作」。





「玉地垫事态」已经在韩网上吵得沸沸扬扬，引来不少网民留言，他们表示：「玉珠贤是有多让人讨厌，才会引得那么多业界前辈集体反击」、「这种插队现象出现在各行各业中，只是音乐剧行业才爆发而已。 玉珠铉的票房目前是属於一线，老演员自然会被淘汰，不淘汰就不会出现新人。 再加上玉珠铉是爱豆出身，才会爆发音乐剧和演员为伍的线上网暴事件，一句话就是抢饭碗事件」、「身为爱豆的赵权不应该支持玉珠铉吗，毕竟玉珠铉也算是为爱豆出演音乐剧开辟了道路吧」等。

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