《安娜》今晚開播，三大看點搶先看：秀智變說謊精，與《機醫》「安治弘醫生」演夫妻！

「國民初戀」秀智的新劇《安娜》於今晚（24日）重磅開播。

《安娜》Coupang Play的原創劇集，雖然是電影，但是會以每集的形式播出，講述了像雷普利症候群一樣，以細小的謊言開始，過著完全不同人生的女人的故事，由秀智、鄭恩彩、金俊瀚等人聯袂主演。



看點一：代入感極強的敘事

電影改編自作家鄭宣亞的小說《親密的異鄉人》，圍繞患有雷普利症候群（通過不斷說謊來達到滿足，最終連自己也分不清現實與謊言，從此生活在幻想當中） 的女人展開。 她用一個有一個謊言包裝著自己，已經分不清了現實與謊言，就此沉淪下去。 其實早前韓劇裡也有寫過類似的題材，李多海主演的《再見雷普利小姐》也是以「雷普利症候群」展開，女人深陷謊言的泥沼，很好奇秀智要如何詮釋這樣的角色。



看點二：秀智的演技變身

近些年秀智的演技大有進步，這次連片方都對她的表現讚不絕口。因編織的各種謊言，秀智需要不停轉變人物的語氣、行為、造型、微表情等，以此來展現深層次的心理變化。 從之前曝光的幾張宣傳海報就能看出秀智表演功底，生動地描繪了有着相反面貌的角色。 發佈會上秀智還說：「從讀劇本開始就像被安娜迷住了一樣被吸引。 帶著愉悅的緊張感進行了準備，並翹首以盼著拍攝日早日到來。 請大家多多期待我們和李柱英導演以及其他工作人員一起製作的《安娜》。 」



看點三：黃金陣容

韓劇的配角一直都是韓劇的看點之一，接得住主角的戲不說，還各個都演技流暢，很好地引領觀眾入戲。《安娜》除了邀請了秀智之外，鄭恩彩、金準翰也傾力加盟。 鄭恩彩曾在《The King：永遠的君主》中飾演最美女總理具瑞憐，大展果敢、幹練女強人氣質，充滿了自信。而金俊瀚則是《機智醫生生活》第一部裡的暖男住院醫生安治弘，沒再出演第二季讓許多粉絲大喊可惜，這次新劇的回歸竟然和秀智演起了夫妻，應該會引起許多關注吧。



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