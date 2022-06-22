李泰焕将於下周一（27日）入伍！以演员男团「5urprise」出道，曾出演过多部热门影集

从《回来吧大叔》、《W－两个世界》、《爸爸，我来伺候你》、《我的黄金光辉人生》、《金秘书为何那样》、《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》，到最近的《三十九》，李泰焕积极挑战不同类型的角色，大家对他印象最深刻的又是哪部作品呢～？

据报导，1995年出生的李泰焕，将於下周一（27日）以陆军现役入伍。

2013年以演员男团「5urprise」出道的他，成员有唯一、徐康俊、孔明、姜泰伍等人。2020年，全员离开原公司「Fantagio娱乐」。同年，唯一、徐康俊、姜泰伍和李泰焕加盟由经理人成立的新公司「Man of Creation（M.O.C）」继续共事，孔明则与「Saram娱乐」签约。

李泰焕陆续出演多部热门影集，在《高校处世王》、《傲慢与偏见》、《华政》后，曾与郑智勋（Rain）、金秀路、吴涟序、李珉廷、李荷妮、崔元英、尹博等人合作《回来吧大叔》。他在剧中饰演前职是厨师、现职是保镳的「崔胜宰」。

小编超级推荐这部电视剧！当时被同档剧《太阳的后裔》抢走光环，但演员配合、剧本安排，都令人相当动容。回头再看演员阵容，也都是响当当的人物，童星金康勋如今都要上初中了！

在《回来吧大叔》后，李泰焕再演保镳角色，与李钟硕於《W－两个世界》中展现「Bromance」，两人也在现实生活中成为好友。

不只迷你剧，李泰焕还曾出演《爸爸，我来伺候你》、《我的黄金光辉人生》等周末长剧，分别与朴恩斌、徐恩秀在剧中组成CP。

之后，李泰焕还出演了《金秘书为何那样》、《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》，以及最近的《三十九》。希望李泰焕能好去好回，再带给观众们许多优秀的作品！

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