GD撒嬌緊貼李洙赫，不滿年紀被說大了：我才33歲好嘛

G-Dragon和好兄弟李洙赫合影貼超近。

20日，李洙赫在個人IG Story上公開了和GD的合影，兩人走在街上，GD乖巧地將頭靠在李洙赫的肩膀上。 李洙赫配文寫道：「2022 35歲」，似乎是在吐槽GD都已經35歲了，怎麼還這麼愛撒嬌。 GD也將照片轉發到了自己的IG Story裡，還糾正對方：「FOREVER YOUNG，不是不是，我才33歲好嘛？」 GD所說的33歲是實歲，而李洙赫所說的35歲則是虛歲。





220620 지드래곤 인스타 스토리 이수혁 pic.twitter.com/cbdsXMQcvF — 꼼 (@w_ggom_) June 19, 2022

GD和李洙赫也是令人羨慕的一段神仙好友，一個還不是模特，一個還只是練習生時就已經是好兄弟了，李洙赫曾經在採訪中表示自己是看著GD一步步走向成功，很為他高興，也認為他有很多值得學習的地方。



지드래곤은 흡혈귀와 식사 중? 88년생 동갑내기 절친 인증 '이수혁을 배경으로…' http://t.co/EbW8TWrqLy pic.twitter.com/GBLxKwdZEb — 뉴스타운 (@newstown1) September 15, 2015

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