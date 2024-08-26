《DNA戀人》鄭仁仙「鼻子碰到崔始源腋下」愛上他的汗臭味！偷球衣就為獲得體味！（EP.3-4）

以「用相配的DNA找到命定伴侶」為主題的《DNA戀人》（DNA Lover），上週末播出最新第3、第4集更爆笑了，因為女主角「韓素珍」愛上男主角「沈延宇」的汗臭味！

韓素珍（鄭仁仙飾演）因為被沈延宇抱著墜樓，據她說，她墜樓時鼻子碰到了沈延宇（崔始源飾演）的腋窩，瞬間愛上沈延宇的汗臭味，即便那味道被其他人說像臭水溝。韓素珍趁著沈延宇和徐康勳（李泰煥飾演）打球後的空檔，偷走了沈延宇的球衣，沈延宇都看到了但未阻止，只是稱她「跟蹤狂」。



韓素珍雖然提取了沈延宇的汗臭味，但仍遵守倫理並未擅自分析對方的DNA。沈延宇原先堅持人應該透過相處來了解彼此，並非透過DNA，但看她對DNA與命定伴侶的懇切，加上自己對她好感劇增，沈延宇答應了。

結果……韓素珍不曉得有沒有偷成徐康勳的球衣，最不想看到的結果出現了，她驗的人竟然有最強花花公子基因，！韓素珍向沈延宇坦白，兩人不歡而散，韓素珍後來發現沈延宇有樂觀基因能匹配自己的死亡基因，這才後悔的想重新追求沈延宇。

兩集下來兩人肢體接觸更多了，包括沈延宇替韓素珍實施哈姆立克急救法、韓素珍親手替沈延宇鬢角擦藥、沈延宇欺身靠近韓素珍聞她味道……第四集尾聲，韓素珍向沈延宇告白「想更了解他」，沈延宇還直接來了……



這兩集闡述韓素珍與沈延宇曖昧與嫌隙的同時，亦透露雙方家庭都有不好的遭遇，這也是為什麼韓素珍會有死亡基因，沈延宇會有花花公子基因了，不過是否有反轉得再看下去。

預告沈延宇明白的向徐康勳下戰帖，並對韓素珍積極示愛，有幕還有Super Junior利特和神童客串！小分隊L.S.S.合體跳大隊名曲〈Sorry, Sorry〉就為讓韓素珍開心。



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