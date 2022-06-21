《月刊家》售后！金知硕贴心列出七点「庭沼珉使用法」，网友：这是我看过最甜的咖啡车

那位当初在庭沼珉IG下留言「求关注」的可爱男人，这次变成「偷心犯」，大家看到金知硕列出的「硕知道的庭沼珉使用法」，纷纷表示：「这是我看过最甜的咖啡车」、「这个男人真的有罪！」

於去年（2021年）播出的JTBC电视剧《月刊家》，由金知硕、庭沼珉主演。故事以杂志社《月刊家》为起点，描述已经工作10年的编辑（庭沼珉 饰），因为存不到钱，还是以缴月租的形式租房。某天，她遇上恶房东，同时也是杂志社代表（金知硕 饰），才渐渐转变想法，开始关心房地产，进而发展出一连串温馨有趣的爱情罗曼史。其他《月刊家》的员工，也有各自不同的故事及梦想，对於「家」的认知，也都有不同的诠释。

虽然电视剧收视率不甚理想，但演员们戏里的配合、戏外的互动，在当时引起不少讨论。不得不提到首播前一个小花絮：庭沼珉的个人Instagram关注数为「0」（目前也是），在拍摄《月刊家》的时候，金知硕在她的贴文下面留言：「沼珉啊，关注我吧，让我成为那唯一的人」，庭沼珉回覆：「哈哈哈，就首播那两天关注你」。

结果，庭沼珉真的在那两天关注金知硕，而且真的只有两天！金知硕激动回应：「啊！按照约定关注我了，天使沼珉大人，我今天一整天都会幸福的…」、「庭沼珉唯一关注的男人是我呀我」（这则贴文的金知硕正好在跳《我呀我》XD）



时隔1年，金知硕与尹启相、徐智慧合作的《第六感之吻》ON档中，庭沼珉与李宰旭主演的《还魂》也於上周末首播。金知硕为应援庭沼珉，往拍摄现场送去咖啡车，还贴心地列出七点「硕知道的庭沼珉使用法」，引发关注。

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硕知道的庭沼珉使用法：

1. 她第一场戏会有点累，眼睛会肿得像新生儿

2. 她会对灰尘过敏，拜托为她准备加湿器

3. 拍摄期间她会时不时想睡觉，但她时刻能听到周围的声音

4. 就算她大笑到露出喉咙了，也请不要被吓到

5. 她比别人怕冷8倍，拜托请给足暖暖包

6. 过了晚上10点给她一些吃的吧，请直接给她

7. 她是INFJ型，是善意的拥护者。她希望所有一切、所有人都能和谐

金知硕 敬上

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庭沼珉在贴文写下：「让我超感动的金知硕欧吧的咖啡车（化用《复联4》女儿对钢铁人说的「爱你3000次」）。是啊，我曾和这位很了解我、又对我百般照顾的哥哥，共事8个月来著。想著这些被感动到，然后又被你的现实暴击再次感动？谢谢你，多亏你度过了有力的一天。」



而在另外一张照片，可以看到咖啡车上的横幅有著「沼珉啊，不要站在那里苦恼，直接挑两杯喝！」的文字，右侧的立身牌则写下「为那个会为《还魂》倾尽灵魂的她加油！」。

不少网友看到金知硕的应援，都纷纷留言：「这是我看过最甜的咖啡车」、「这个男人真的有罪！」、「好羡慕啊～」、「这种程度的话真的没有在交往？」、「完全就是理想型」、「好甜好暖」等。

另外，两位演员在宣传《月刊家》时，曾出演综艺节目《认识的哥哥》，小编就精选一段「金知硕老是说错庭沼珉本名」的影片。现在看来只有这种可能！金知硕应该是故意闹著庭沼珉玩的，可以列出七点「庭沼珉使用法」的男人，真的会记不住庭沼珉的本名吗？（笑）

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