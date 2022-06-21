金多美和UAA正在討論專屬合約，有望成為劉亞仁、宋慧喬的師妹！希望可以看到她更多作品啊～

金多美日前與ANDMARQ娛樂的專屬合約到期後，沒有再續約。她是活躍在電影和電視劇上的20代代表演員之一，因此新的所屬社受到業界和粉絲們的關注。

20日，UAA 方面表示：「最近與金多美進行了會議，（關於專屬合約）目前還在討論中。」而 UAA 目前旗下有劉亞仁、宋慧喬、安恩珍、金大明等藝人。



金多美在2018年通過電影《記得我》出道，後來以 1500:1 的競爭率，被選為電影《魔女首部曲：誕生》的主人公，以精湛演技獲得關注。之後通過電視劇《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》成爲大勢演員。雖然作品還不多，但她出演的每個角色都讓人印象深刻啊！



而她特別出演電影《魔女二部曲：另一個她》已經在6月15日於韓國上映，台灣將在7月1日上映。

另外，金多美日前收到電影《大洪水》出演提案，在招募電影工作人員的公告裡明確寫出「主演確定、Netflix電影」，某電視台人士也透露「金多美擔任主演已進入收尾階段」。而

《大洪水》是一部災難片，講述一群人被困在無限循環的時間裡的故事，她接到的角色是置身災難中的女主角。期待她的下一部作品啦！

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