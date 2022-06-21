金多美和UAA正在讨论专属合约，有望成为刘亚仁、宋慧乔的师妹！希望可以看到她更多作品啊～

金多美日前与ANDMARQ娱乐的专属合约到期后，没有再续约。她是活跃在电影和电视剧上的20代代表演员之一，因此新的所属社受到业界和粉丝们的关注。

20日，UAA 方面表示：「最近与金多美进行了会议，（关於专属合约）目前还在讨论中。」而 UAA 目前旗下有刘亚仁、宋慧乔、安恩珍、金大明等艺人。



金多美在2018年通过电影《记得我》出道，后来以 1500:1 的竞争率，被选为电影《魔女首部曲：诞生》的主人公，以精湛演技获得关注。之后通过电视剧《梨泰院Class》、《那年，我们的夏天》成爲大势演员。虽然作品还不多，但她出演的每个角色都让人印象深刻啊！



而她特别出演电影《魔女二部曲：另一个她》已经在6月15日於韩国上映，台湾将在7月1日上映。

另外，金多美日前收到电影《大洪水》出演提案，在招募电影工作人员的公告里明确写出「主演确定、Netflix电影」，某电视台人士也透露「金多美担任主演已进入收尾阶段」。而

《大洪水》是一部灾难片，讲述一群人被困在无限循环的时间里的故事，她接到的角色是置身灾难中的女主角。期待她的下一部作品啦！

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