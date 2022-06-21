《黑話律師》李鍾碩、潤娥成為「高顏值夫妻檔」！看護理師妻子如何洗去律師丈夫的污名

「我的家人，我來守護！」不像外表般的柔弱，潤娥這次飾演的是「性格強硬」的護理師，同時也是一位妻子，非常好奇她會如何呈現了～

預計於下月（7月）接檔《醫法刑事》的MBC新金土劇（週五、六播出）《黑話律師》，由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，描述勝率只有10%的三流律師「朴昌浩」，偶然負責一樁殺人案後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」。為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。由李鍾碩、潤娥主演，金柱憲、玉子妍、楊慶元、郭東延等人共演。







李鍾碩飾演「朴昌浩」，因為講話多於辦事的性格，被法律界同僚嘲諷為大嘴巴（Big Mouth），想不到被人指控是發音相似的天才詐騙犯Big Mouse含冤入獄。 為了生存下來，他只能把自己變成真正的Big Mouse。

李鍾碩於去年（2021年）退伍，並選擇曾合作過《當你沉睡時》的吳忠煥導演新作──《黑話律師》，成為回歸小螢幕的首部作品，表現引發海內、外觀眾們的關注。







潤娥飾演朴昌浩的妻子「高美好」，是一名外形美麗、性格強硬的護士。她盡心盡力把原本無所事事的丈夫打造成律師，不相信丈夫是詐騙犯之類的鬼話，為了幫他洗脫汙名而親自走入戰場。

《黑話律師》是潤娥繼《Hush》後，時隔1年回歸小螢幕。下月初，潤娥會先通過JTBC綜藝《少時貪探》與少女時代成員們合體，並發行出道15週年紀念專輯、展開各式活動，接著還有新劇可以追看，粉絲們應該都非常期待吧？

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