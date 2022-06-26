大家有看過16歲時候的馬東石嗎！整個顏值、氣場都超強～

馬東石（馬東錫）其實一開始也並不是大塊頭！

馬東石開闢了韓國影視劇圈獨樹一幟的存在，拳頭有砂鍋那麼大，臂圍超過50cm，在作品中多出演一言不合就出拳頭的硬漢形象，同時自帶萌點，鐵漢柔情的反差形象幫他收穫了一大批「非顏值粉」，粉絲們都表示：「馬叔絕對靠個人魅力圈粉。 」



雖然馬東石現在已經是大叔了，但人家也是從小鮮肉時期走過來的，而且小鮮肉時期的顏值頗高。 不信大家來驗證一下！！！年輕的時候的馬東石完全就是男神級別吧，據說這是16歲的他，赤裸著上半身，只戴了一頂鴨舌帽，表情有些清冷。 那個時候的馬東石不僅擁有帥氣的臉蛋，更有健碩的身材，棱角分明的八塊腹肌、胸肌讓女生們看完都會讚不絕口，充滿爆發力，小編竟然從他身上看到了彭于晏和Rain的影子。



마동석 이 사진 걍 막연하게

젊은시절사진←이라길래 글쿠나～하고 걍 넘어갓는데

정확히 만 16세 시절이라고해서

물음표 오백만개뜸 pic.twitter.com/ygiF8uIabf — 곽종배 (@nasu_cms1055) June 17, 2022

馬東石身材之所有這麼好是因為他畢業后當了知名格鬥選手的訓練師，专业训练造就了更加健碩的好身材。 入行之後也多演打戲，別看他現在有點胖胖的，但這是正宗的脂包肌 ，動作行雲流水，身手超敏捷。

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