大家有看过16岁时候的马东石吗！整个颜值、气场都超强～

马东石（马东锡）其实一开始也并不是大块头！

马东石开辟了韩国影视剧圈独树一帜的存在，拳头有砂锅那么大，臂围超过50cm，在作品中多出演一言不合就出拳头的硬汉形象，同时自带萌点，铁汉柔情的反差形象帮他收获了一大批「非颜值粉」，粉丝们都表示：「马叔绝对靠个人魅力圈粉。 」



虽然马东石现在已经是大叔了，但人家也是从小鲜肉时期走过来的，而且小鲜肉时期的颜值颇高。 不信大家来验证一下！！！年轻的时候的马东石完全就是男神级别吧，据说这是16岁的他，赤裸著上半身，只戴了一顶鸭舌帽，表情有些清冷。 那个时候的马东石不仅拥有帅气的脸蛋，更有健硕的身材，棱角分明的八块腹肌、胸肌让女生们看完都会赞不绝口，充满爆发力，小编竟然从他身上看到了彭于晏和Rain的影子。



마동석 이 사진 걍 막연하게

젊은시절사진←이라길래 글쿠나～하고 걍 넘어갓는데

정확히 만 16세 시절이라고해서

물음표 오백만개뜸 pic.twitter.com/ygiF8uIabf — 곽종배 (@nasu_cms1055) June 17, 2022

马东石身材之所有这么好是因为他毕业后当了知名格斗选手的训练师，专业训练造就了更加健硕的好身材。 入行之后也多演打戏，别看他现在有点胖胖的，但这是正宗的脂包肌 ，动作行云流水，身手超敏捷。

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