《柔美的細胞小將2》朴珍榮&金高銀戀愛進度超快！八筆大膽征服了柔美的嘿咻細胞&愛情細胞EP.3-4

《柔美的細胞小將2》朴珍榮&金高銀戀愛進度超快！八筆大膽征服了柔美的嘿咻細胞&愛情細胞EP.3-4

韓劇   2022年6月19日   星期日12:00   MiJimin   16

（封面圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

跟劉八筆（朴珍榮　飾）談戀愛，彷彿坐上了直達浩瀚宇宙的愛情火箭～！XD（不只柔美淪陷了我們也是）

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》在本週五播出的 EP.3-4 中，劉八筆（朴珍榮　飾）直進猛攻金柔美（金高銀　飾），兩人不僅在密閉的車內熱吻 kiss，柔美還到訪八筆家過夜，甚至是 EP.4 的結尾，意想不到的人物登場。
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》劇照）

原來八筆根本沒放下對柔美的感情，更沒有去相親，得知真相的柔美決定勇敢面對這份感情，追上八筆之後坦承地告訴他：「我也想了解你更多。」
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

兩人開始了辦公室的秘密戀情，感情升溫的速度也飛快～，在交往一週的約會途中，兩人在車內就KISS了！！！在此前八筆分享薄荷糖給柔美，以及在柔美快跌倒時穩重的接住她（柔美還觸碰到了他結實的胸肌~），或許是在這兩者的催化下，加上八筆主動的親吻，讓柔美也跟著陷進去啦！！！
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

▼柔美的愛情細胞成功闖入了八筆的細胞村，沒想到他們超級熱情外，還準備了歡迎歌曲：

▼兩人的「舌頭細胞」首次相見，開心地邊聽音樂邊跳舞：

某天柔美家突然停電，八筆聽到後立刻邀請她來自己家住一晚，雖然過程相當緊張，但柔美一放鬆下來就默默地在八筆的沙發上睡著了…，八筆紳士的為她蓋上毯子，還在沙發旁邊陪睡了一夜。
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

白天醒來後，兩人還互相給對方心動爆擊！最終八筆默默回了一句：「下次我會洗得更快的。（昨晚洗太慢，結果柔美睡著太可惜啦～XD）」柔美的嘿咻細胞直接投降，大喊著下一次是什麼時候～。XDDD
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

▼請點開影片欣賞八筆的 body～。XD

八筆稱讚柔美過去長髮的模樣相當漂亮，結果柔美的短髮細胞就被判刑入獄，從此長髮飄逸細胞受大眾吹捧，嘿咻細胞更告知了頭髮留長的秘訣：「如果聽色色的故事，頭髮生長的速度會提升 40% 哦~。」不只是19禁還有30禁故事，讓人太好奇啦！
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

而在八筆的鼓勵之下，柔美重拾了想要成為作家的夢想，還毅然決然的辭掉工作，打算專心寫作。
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

之後，柔美打算賣掉沒在使用的電鍋，來多一筆收入，卻沒想到遇見的買家居然是前男友具雄（安普賢　飾）…。
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

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留言/評論
  • Wuli八筆的直球實在是投的太精準
    2小時前
  • 又能看到屋哩珍榮的身材了嘛！😳
    1小時前
  • 第二季真的好好看！8筆真的太會了😂😂
    1小時前
  • 😍🤣第二季比第一季好看耶～好想要一個跟8比一樣的男友喔…
    1小時前
  • 超好笑的
    46分前
→更多留言...(11)
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