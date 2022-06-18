【有片】金旻奎對「眼鏡Kiss」比「床戲」反應還火熱感到意外！臺詞比自己更肉麻的安孝燮則會反過來「安慰」他XD

金旻奎透露許多關於拍攝《社內相親》時的幕後花絮，小編又要再次重溫成為傳說的「眼鏡Kiss」啦！（笑）



演員金旻奎於本週三（15日）出演MBC綜藝節目《黃金漁場－Radio Star》，分享許多前陣子拍攝SBS電視劇《社內相親》時的小花絮，令主持人和來賓們聽的津津有味。

說到《社內相親》，當然會想到這個名場面──金旻奎與薛仁雅的「眼鏡Kiss」！忠於網漫的設定，金旻奎在一般情況下（？）都會戴著眼鏡。他表示，在拍攝吻戲的時候，發現會一直碰到眼鏡、很不方便。於是就即興發揮，把眼鏡拿掉再親，根本沒想過會受到觀眾們如此喜愛。

好東西當然要多看幾次～～～～～

金旻奎想把這場戲變成跟李炳憲的「糖果Kiss」一樣，令人印象深刻。他也看了很多作品藉此「學習」一番。說了這麼多關於「眼鏡Kiss」的話題，金旻奎自然是有備而來，當主持人一Cue，就把眼鏡拿出來，還是拍攝時戴的眼鏡！應在場所有人的要求，金旻奎也重現當時的場景。



金旻奎坦承，原本以為「床戲」會比「眼鏡Kiss」更加受歡迎，所以非常意外。作為薛仁雅於劇中「回想」的場景，兩位演員雖然不是很裸露，但金旻奎可是增肌了15公斤，天天吃牛肉、雞肉，準備的非常認真，結果被「眼鏡Kiss」打敗了XD

另外，金旻奎還提到每次收到《社內相親》的劇本時，都會「很擔心」，因為裡面有許多「油膩」的臺詞。原本的性格就不是如此的金旻奎，覺得有點尷尬。但男主角安孝燮的「油膩臺詞」更多，所以兩個人就會一邊嘆氣、一邊準備。安孝燮還會安慰金旻奎：「但是我比你強啊（指油膩臺詞的部分）」。雖然演員們覺得不自在，但作為觀眾的我們，可是超級愛看呢～（笑）

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