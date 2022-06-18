【有片】金旻奎对「眼镜Kiss」比「床戏」反应还火热感到意外！台词比自己更肉麻的安孝燮则会反过来「安慰」他XD

金旻奎透露许多关於拍摄《社内相亲》时的幕后花絮，小编又要再次重温成为传说的「眼镜Kiss」啦！（笑）



演员金旻奎於本周三（15日）出演MBC综艺节目《黄金渔场－Radio Star》，分享许多前阵子拍摄SBS电视剧《社内相亲》时的小花絮，令主持人和来宾们听的津津有味。

说到《社内相亲》，当然会想到这个名场面――金旻奎与薛仁雅的「眼镜Kiss」！忠於网漫的设定，金旻奎在一般情况下（？）都会戴著眼镜。他表示，在拍摄吻戏的时候，发现会一直碰到眼镜、很不方便。於是就即兴发挥，把眼镜拿掉再亲，根本没想过会受到观众们如此喜爱。

好东西当然要多看几次～～～～～

金旻奎想把这场戏变成跟李炳宪的「糖果Kiss」一样，令人印象深刻。他也看了很多作品藉此「学习」一番。说了这么多关於「眼镜Kiss」的话题，金旻奎自然是有备而来，当主持人一Cue，就把眼镜拿出来，还是拍摄时戴的眼镜！应在场所有人的要求，金旻奎也重现当时的场景。



金旻奎坦承，原本以为「床戏」会比「眼镜Kiss」更加受欢迎，所以非常意外。作为薛仁雅於剧中「回想」的场景，两位演员虽然不是很裸露，但金旻奎可是增肌了15公斤，天天吃牛肉、鸡肉，准备的非常认真，结果被「眼镜Kiss」打败了XD

另外，金旻奎还提到每次收到《社内相亲》的剧本时，都会「很担心」，因为里面有许多「油腻」的台词。原本的性格就不是如此的金旻奎，觉得有点尴尬。但男主角安孝燮的「油腻台词」更多，所以两个人就会一边叹气、一边准备。安孝燮还会安慰金旻奎：「但是我比你强啊（指油腻台词的部分）」。虽然演员们觉得不自在，但作为观众的我们，可是超级爱看呢～（笑）

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