有沒有那麼荒謬！《兩天一夜4》挑戰沙灘上睡午覺，被群眾圍觀超羞恥～

後製好好笑XD 新PD的企畫內容也很好看呢～

《兩天一夜4》《兩天一夜4》最新兩集（EP.127、EP.128）來到了濟州島，其中一項任務你沒看錯，就是睡場午覺，而午覺不是單純在室內房間裡睡，是在海邊沙灘上！

成員們來到午覺場地就趕到不對勁，因為觀眾也太多了吧！他們看到成員們還直尖叫！成員們忍不住輪流說：「瘋了是吧？」「哇，看這企劃……」金鍾旼倒是笑笑的，不過開口就引來爆笑，他說：「大家好，我們要睡覺，不好意思請安靜一點……」



全員雖然羞愧，但仍認真完成十分鐘午覺任務。過程中，製作組捕捉的全員一舉一動相當爆笑，包括羅人友看起來睡得很熟，但依照過往經驗應該只是「太會演」，因為羅人友睡覺會打呼啊！。



當觀眾爆笑出聲時，文世潤還擔心自己是不是被丟下了，不安地問問身旁的延政勳，還要延政勳摸摸「旁邊的大叔」（金鍾旼），金鍾旼被摸了之後也不安地抓了旁邊DinDin的被子。



就算尾聲有BLACKPINK的歌響起，大家還是撐過去啦（可喜可賀）！ 快來看這段搞笑片段吧！這段在YouTube目前是本集最高觀看次數的呢！‎魅力更勝天后李孝利聲音出演！



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