有没有那么荒谬！《两天一夜4》挑战沙滩上睡午觉，被群众围观超羞耻～

后制好好笑XD 新PD的企画内容也很好看呢～

《两天一夜4》《两天一夜4》最新两集（EP.127、EP.128）来到了济州岛，其中一项任务你没看错，就是睡场午觉，而午觉不是单纯在室内房间里睡，是在海边沙滩上！

成员们来到午觉场地就赶到不对劲，因为观众也太多了吧！他们看到成员们还直尖叫！成员们忍不住轮流说：「疯了是吧？」「哇，看这企划……」金钟旼倒是笑笑的，不过开口就引来爆笑，他说：「大家好，我们要睡觉，不好意思请安静一点……」



全员虽然羞愧，但仍认真完成十分钟午觉任务。过程中，制作组捕捉的全员一举一动相当爆笑，包括罗人友看起来睡得很熟，但依照过往经验应该只是「太会演」，因为罗人友睡觉会打呼啊！。



当观众爆笑出声时，文世润还担心自己是不是被丢下了，不安地问问身旁的延政勋，还要延政勋摸摸「旁边的大叔」（金钟旼），金钟旼被摸了之后也不安地抓了旁边DinDin的被子。



就算尾声有BLACKPINK的歌响起，大家还是撑过去啦（可喜可贺）！ 快来看这段搞笑片段吧！这段在YouTube目前是本集最高观看次数的呢！‎魅力更胜天后李孝利声音出演！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻