大尺度新戀綜《伊甸園》開播：首集就驚呆觀眾！公主抱已經是最清新的互動了～

新韓綜《伊甸園EDEN》以前所未有的尺度引爆熱議。

《伊甸園》裡8名年輕男女住進「伊甸園之屋」尋找真愛，從首播開始就預示著這是一檔超具衝擊性的戀綜。 8人的亮相Look是熱辣的泳裝，他們大玩皮球遊戲，上演肉貼肉近身保衛戰術，在摟腰、摸胸、撫臀等火辣鏡頭的襯托之下，公主抱都顯得小清新起來。第一次見面的他們就被節目組安排了此類環節，看得不少觀眾忍不住吐槽：「第一次見面就玩這麼大，真的不尷尬嗎？」、「可以播？」



而「伊甸園之屋」有3人間、2人間共4個房間，規則要求必須男女混住。 這檔節目還有別檔節目沒有的特征，那就是需要男女嘉賓進行「床上約會」，在遊戲環節勝出的嘉賓被賦予了「床位分配」的權利，更是讓觀眾驚訝到說不出話，直呼「這要放在社會裡，可能就產生犯罪行為了」。 MC李洪基、尹普美等人也連連表示：「這是我看過的戀綜裡尺度最大的」、「還是在我們國家第一次看到這種節目」、「確定是可以播出的內容嗎」、「他們貼得也太近了吧」等。



不少刺激的場景公開也讓該節目在首播之後引爆觀眾討論，有觀眾表示節目標榜「人類本能」，但在大家看來節目組實際上是在玩噱頭，以「本能」為藉口，大肆公開裸露、肢體接觸、混住等刺激性場景，而這恰巧也是各大戀綜的通病。

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