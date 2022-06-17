大尺度新恋综《伊甸园》开播：首集就惊呆观众！公主抱已经是最清新的互动了～

新韩综《伊甸园EDEN》以前所未有的尺度引爆热议。

《伊甸园》里8名年轻男女住进「伊甸园之屋」寻找真爱，从首播开始就预示著这是一档超具冲击性的恋综。 8人的亮相Look是热辣的泳装，他们大玩皮球游戏，上演肉贴肉近身保卫战术，在搂腰、摸胸、抚臀等火辣镜头的衬托之下，公主抱都显得小清新起来。第一次见面的他们就被节目组安排了此类环节，看得不少观众忍不住吐槽：「第一次见面就玩这么大，真的不尴尬吗？」、「可以播？」



而「伊甸园之屋」有3人间、2人间共4个房间，规则要求必须男女混住。 这档节目还有别档节目没有的特征，那就是需要男女嘉宾进行「床上约会」，在游戏环节胜出的嘉宾被赋予了「床位分配」的权利，更是让观众惊讶到说不出话，直呼「这要放在社会里，可能就产生犯罪行为了」。 MC李洪基、尹普美等人也连连表示：「这是我看过的恋综里尺度最大的」、「还是在我们国家第一次看到这种节目」、「确定是可以播出的内容吗」、「他们贴得也太近了吧」等。



不少刺激的场景公开也让该节目在首播之后引爆观众讨论，有观众表示节目标榜「人类本能」，但在大家看来节目组实际上是在玩噱头，以「本能」为藉口，大肆公开裸露、肢体接触、混住等刺激性场景，而这恰巧也是各大恋综的通病。

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