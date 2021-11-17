以後要改口稱劉理事長嗎XD！ 劉在錫投資KAKAO娛樂成股東

劉在錫絕對是「悶聲幹大事」的人，悄悄地就成了娛樂經紀公司的股東了。

據KAKAO娛樂公司內部人士透露，「國民MC」劉在錫和柳熙烈在最近一次進行的有償增資中購入公司股票成為了KAKAO娛樂公司股東。 柳熙烈此前出售公司給KAKAO娛樂，獲得139億（韓幣，下同），這次他將其中70多億重新投資KAKAO娛樂公司，獲得了2萬7438股KAKAO娛樂公司股票， 而劉在錫具體投資金額則沒有對外公開，但韓媒分析金額應該不低。



今年5月12日，KAKAO娛樂收購柳熙烈創辦的Antenna娛樂19%的股份，緊接著劉在錫簽約Antenna娛樂的消息曝光，當時KAKAO娛樂有意讓劉在錫簽約在總公司旗下，但是他沒有同意，還是加入了KAKAO娛樂旗下合作子公司Antenna娛樂。此事過後，有業界人士分析劉在錫這一行為無疑是向外界表達並不想深度參與KAKAO娛樂經營活動的意思，只想一心一意地做好自己的節目。

內部人士還稱劉在錫是基於身為公司所屬藝人的責任感以及與柳熙烈的夥伴關係做出了投資KAKAO娛樂公司的決定。

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