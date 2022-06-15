柳熙烈陷争议「抄袭坂本龙一」，优秀回应反被赞爆：「堪称道歉文精髓范本」

柳熙烈去年发行的《非常私人的夜晚》被指与坂本龙一的经典曲目《Aqua》十分相似，昨日他通过所属社公开道歉文并给出相应解决方案，积极态度获得网友一致正面评价。

柳熙烈从去年8月开始做《柳熙烈的音乐生活》音乐专案，以每月一首的速度陆续公开了《周日午后》《非常私人的夜晚》《夜晚约定》等8支钢琴曲，原计画本月内发行黑胶唱片。 但近日有网友指出，《非常私人的夜晚》与日本音乐家坂本龙一1999年发行的《Aqua》十分相似。

▽柳熙烈《非常私人的夜晚》：



▽坂本龙一《Aqua》：



昨日柳熙烈通过所属社Antenna的SNS PO出道歉长文，表示6月14日在IG上接获网友举报后，经过讨论认为两首乐曲的主要旋律确实十分相似：「（坂本龙一）是我一直以来非常尊敬、深受影响的音乐家，依照无意识中留在记忆中的类似的进行方式创作了乐曲。 发行时以为纯粹是我的创作物，但必须承认两首乐曲存在相似性。 」

柳熙烈向粉丝致歉，也对坂本龙一及粉丝表示歉意，并提到坂本龙一的健康情况欠佳令作为粉丝的他十分心痛。 柳熙烈感谢网友通过Youtube留言和Email进行举报，并宣布黑胶唱片延期发行，同时联络坂本龙一商讨整理版权等相关问题：「谢谢大家的举报，让我得以避免留下更大的污点。 给等待这份音乐已久的粉丝造成了不快与失望，再次致以歉意。 」



一向对艺人要求严格的韩国网友，这次对柳熙烈的道歉文做出了格外正面的评价：「第一次在非手写的艺人道歉文里感受到这样真实的反省和歉意」、「认识并承认自己的错误、完全不做辩解包庇，第一次看到这样帅气的道歉」、「干净俐落又有起承转折，完美的道歉文」、「 完全可以储存用作道歉范本」、「看留言才知柳熙烈是首尔大出身，果然是道歉文的精髓」、「不仅不找藉口还提出如何解决，太完美」、「原来这就是大人的模样，用的语言都跟我不同感觉」、「 因为知道柳熙烈一直以来做的音乐是什么样，所以并不感到生气」、「如果是平时就形象差劲的艺人，不管如何哭著写道歉文都会被斥责虚伪，重要的不是道歉文本身，而是平时的行为和形象」、「明明做错事却让人好感度上升kk」、「 每个人都会失误，通过这件事变得更加坚强、继续做优秀的音乐吧！」



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