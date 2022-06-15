沒想過自己會在《百想》拿下「視后」！金泰梨典禮中途還對崔顯旭說：「我們是不是可以直接回家了」

金泰梨在《二十五，二十一》飾演擊劍選手「羅希度」一角，憑藉自然生動的演技讓她人氣飆升。日前她拿下《第58屆百想藝術大賞》TV部門「女子最優秀演技獎」。

近日，《百想》官方放公開金泰梨的採訪影片，被問到獲獎當時的心情是？金泰梨表示：「當時真的沒有任何期待，所以一點都不緊張！其實（頒獎典禮）第一部結束之後，我就覺得自己的部分已經全部完成，所以就跟顯旭說『歐呀～我們是不是可以直接回家了？』。」講完還自己大笑 XDD



接著，金泰梨提到獲得視后感覺特別好的是：「本來是要對《二十五，二十一》和身邊的人說點什麼的，在獲得人氣獎的時候，只說了一些和粉絲們有關的事，之後能說出那些話，真的非常開心，其次是能擁抱顯旭也很開心。」因為在獲得人氣獎時，崔顯旭本來站起來要給金泰梨一個擁抱，結果卻被她壓回椅子。



獲獎的意義？金泰梨說：「雖然嘴巴上說著『我總是會拼盡全力』但在內心深處會質問自己『真的拼盡全力了嗎』，卻沒有自信回答『YES』。但是開始拍《二十五，二十一》之後，我可以一口咬定地說『我是拼盡全力的人』，拼盡全力之後，我作為代表獲得了這個獎項，對此...我沒有意義。」



「金泰梨的30代是？」她說：「會非常閃耀的，很肯定會更加閃耀，非常期待，也很心動！我覺得有一個很好的點是...我到了這個年紀，又會有很多這個年紀能做的事，比如說呢照顧顯旭，可以給他買肉，去他片場探班的時候，也可以給他買點咖啡、再嘮叨一下，到了這個年紀可以做的事，我覺得非常有趣。」



而金泰梨與柳俊烈、金宇彬、蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮、金義盛、李荷妮等人共同出演的電影《外星＋人》將在7月20日於韓國上映，電影講述外星人的世界觀，內容也相當具有獨創性，更有科幻的宇宙飛船與機器人登場，兼具動作與科幻特色。



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