没想过自己会在《百想》拿下「视后」！金泰梨典礼中途还对崔显旭说：「我们是不是可以直接回家了」

金泰梨在《二十五，二十一》饰演击剑选手「罗希度」一角，凭藉自然生动的演技让她人气飙升。日前她拿下《第58届百想艺术大赏》TV部门「女子最优秀演技奖」。

近日，《百想》官方放公开金泰梨的采访影片，被问到获奖当时的心情是？金泰梨表示：「当时真的没有任何期待，所以一点都不紧张！其实（颁奖典礼）第一部结束之后，我就觉得自己的部分已经全部完成，所以就跟显旭说『欧呀～我们是不是可以直接回家了？』。」讲完还自己大笑 XDD



接著，金泰梨提到获得视后感觉特别好的是：「本来是要对《二十五，二十一》和身边的人说点什么的，在获得人气奖的时候，只说了一些和粉丝们有关的事，之后能说出那些话，真的非常开心，其次是能拥抱显旭也很开心。」因为在获得人气奖时，崔显旭本来站起来要给金泰梨一个拥抱，结果却被她压回椅子。



获奖的意义？金泰梨说：「虽然嘴巴上说著『我总是会拼尽全力』但在内心深处会质问自己『真的拼尽全力了吗』，却没有自信回答『YES』。但是开始拍《二十五，二十一》之后，我可以一口咬定地说『我是拼尽全力的人』，拼尽全力之后，我作为代表获得了这个奖项，对此...我没有意义。」



「金泰梨的30代是？」她说：「会非常闪耀的，很肯定会更加闪耀，非常期待，也很心动！我觉得有一个很好的点是...我到了这个年纪，又会有很多这个年纪能做的事，比如说呢照顾显旭，可以给他买肉，去他片场探班的时候，也可以给他买点咖啡、再唠叨一下，到了这个年纪可以做的事，我觉得非常有趣。」



而金泰梨与柳俊烈、金宇彬、苏志燮、廉晶雅、赵宇镇、金义盛、李荷妮等人共同出演的电影《外星＋人》将在7月20日於韩国上映，电影讲述外星人的世界观，内容也相当具有独创性，更有科幻的宇宙飞船与机器人登场，兼具动作与科幻特色。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻