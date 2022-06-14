《我的出走日記》「大姐」李伊超敢說：真希望300噸水能澆到昭陽江！被指暗酸PSY，又果斷直言：想生氣就生氣，想罵就罵

在《我的出走日記》中扮演廉家大姐「奇貞」而獲得熱烈關注的李伊近日的發言引發了正反兩派論戰。

12日，李伊在個人SNS上發文寫道「真希望WATERBOMB的300噸水能澆到昭陽江裡」。 WATERBOMB是韓國每年都會邀請眾多歌手藝人登台的大型濕身音樂節。





但因文中特意提及「300噸水」，因此讓廣大網友和民眾聯想到了PSY。 早前，PSY在節目中透露過自己舉辦「濕身演唱會」時會耗費高昂水費，每次要用上300噸水，且為了保證品質，都是可以直接飲用的水。 再加上10日PSY又宣佈「濕身演唱會」追加公演場次，於是就有網友留言稱李伊實則是在暗酸PSY，沒想到李伊再度發文直言：「對啊，想生氣就生氣，想罵人就罵，因為每個人的想法都不一樣啊」，似乎承認之前的PO文就是在指PSY。





韓國今年高溫熱潮早襲，從6月1號到5號的降水量驟減，幾乎只有往年平均降水量的一半，是自氣象廳設立的1973年之後降水量最低的一次。 據韓媒報導稱近期雖有降雨，但降雨量對於農田沒有太大幫助，農民面臨的乾旱危機依舊形勢嚴重，而李伊在PO文裡提到的「昭陽江」建有大壩，主要勘測數據皆出自此處。

對於李伊的發言以及「暗酸」PSY一事，網友們站成了兩派，一派認為：「目前遇到旱災，確實不該在風口浪尖之時耗費那麼多水量」、「大姐很敢說」、「確實很浪費水」等。 另一派則覺得：「那水上樂園、游泳池還要不要營業」、「只指責藝人演出是不是有失公平」等。



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