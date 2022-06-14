《柔美的細胞小將2》朴珍榮第一集就直球告白！金高銀從心痛失戀，變成有公主病的自信女～EP.1-2

公司的帥哥人氣男說喜歡自己，是我也會信心大增啊！！！XD（劉八筆這個角色太猛了）

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》在上週五首播上線EP.1-2，第二季的魅力男主劉八筆（朴珍榮 飾）對愛情的直進吸引了不少粉絲，受到失戀打擊的金柔美（金高銀 飾）也瞬間陷入了他的愛情攻勢之中。



EP.1 雖然第一集開頭柔美陷入失戀的迷惘之中，但在公司人氣男劉八筆的鼓勵和邀約之下，心中開始注意到他的存在，細胞小將們甚至是偷偷建立了秘密社團，直到社員數量大爆發而被迫解散。



在八筆的積極邀約下，兩人共度週末一起在草地上聽演唱會，細胞們也大膽地成了八筆的忠實粉絲，柔美也因此打開心房，開心地享受著愉快的氛圍。



結尾時，八筆更是大膽對柔美表明心意：「我對妳一直都很好奇，所以很想繼續跟妳見面。」、「我們交往吧！」



▼昏迷的愛情細胞被八筆的告白給喚醒！



EP.2 對於八筆無預警地突然告白，柔美選擇了拒絕，但也因為這份告白，變得更有自信，還萌生了許多公主才有的幻想。但緊接著柔美就在街邊看到八筆送前女友上計程車的畫面，細胞小將們頓時出現了黑粉，直接把八筆當成了渣男。



兩人之間開始變得尷尬，擅長察言觀色的八筆也注意到了柔美的刻意疏遠，對於兩人的感情也不再強求，但也說希望兩人依舊是朋友，柔美裝作沒事但心裡已有了芥蒂。



對於柔美的疏遠和冷漠，最終發現異常的八筆主動解釋起前女友自己喝醉來找自己，更表明不會再有任何關係，電話中積極解釋完誤會後，與柔美會合，和柔美在公車站獨處的八筆忍不住說：「妳願意等我，我好開心」、「真希望公車不要來。」盼望著兩人有更多獨處的時間。



對於八筆的坦誠和直率，讓柔美相當仰慕，柔美的細胞小將們也向住院中的愛情細胞抗議，要她趕快接受八筆的告白，曾經自己在感情上猶豫不決的是時候，她很羨慕八筆的性格和勇敢面對。



柔美也漸漸關心起八筆的喜好，細胞村裡滿滿都是因八筆而出現的愛心汽球，不過，八筆似乎沒有更進一步的攻勢，正當柔美想要接受八筆時，卻得知了他答應要和別人聯誼的消息，大感震驚。



▼下一集 EP.3 預告，柔美並未逃避這份感情，而是打算跟八筆說清楚兩人的關係，究竟柔美會做出什麼舉動呢？一起期待本週五的播出吧！



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