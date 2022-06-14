《我的出走日记》「大姐」李伊超敢说：真希望300吨水能浇到昭阳江！被指暗酸PSY，又果断直言：想生气就生气，想骂就骂

在《我的出走日记》中扮演廉家大姐「奇贞」而获得热烈关注的李伊近日的发言引发了正反两派论战。

12日，李伊在个人SNS上发文写道「真希望WATERBOMB的300吨水能浇到昭阳江里」。 WATERBOMB是韩国每年都会邀请众多歌手艺人登台的大型湿身音乐节。





但因文中特意提及「300吨水」，因此让广大网友和民众联想到了PSY。 早前，PSY在节目中透露过自己举办「湿身演唱会」时会耗费高昂水费，每次要用上300吨水，且为了保证品质，都是可以直接饮用的水。 再加上10日PSY又宣布「湿身演唱会」追加公演场次，於是就有网友留言称李伊实则是在暗酸PSY，没想到李伊再度发文直言：「对啊，想生气就生气，想骂人就骂，因为每个人的想法都不一样啊」，似乎承认之前的PO文就是在指PSY。





韩国今年高温热潮早袭，从6月1号到5号的降水量骤减，几乎只有往年平均降水量的一半，是自气象厅设立的1973年之后降水量最低的一次。 据韩媒报导称近期虽有降雨，但降雨量对於农田没有太大帮助，农民面临的干旱危机依旧形势严重，而李伊在PO文里提到的「昭阳江」建有大坝，主要勘测数据皆出自此处。

对於李伊的发言以及「暗酸」PSY一事，网友们站成了两派，一派认为：「目前遇到旱灾，确实不该在风口浪尖之时耗费那么多水量」、「大姐很敢说」、「确实很浪费水」等。 另一派则觉得：「那水上乐园、游泳池还要不要营业」、「只指责艺人演出是不是有失公平」等。



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