(G)I-DLE舒華為中國唐山打人事件發文大罵敗類，引發網友討論她回應：「不需要討好，我只想活得坦誠」

雖然偶像用詞都要很小心，但還是默默覺得好帥氣…。

近期在中國唐山發生了男生眾毆女生事件，引發社會關注！人氣女團 (G)I-DLE 的成員舒華則在微博上發聲，怒斥他們是「社會的敗類」。



事件起源於這間燒烤店中，男生騷擾了白衣女子被拒後，惱怒開始毆打對方，連同幫忙阻止的女生也被打，甚至男生的同行人也一起圍毆女生們，引發了網友們的撻伐跟憤怒。

而舒華則在12日凌晨於微博為此事發聲，全文如下：

「親愛的女孩們，妳們的痛妳們的恐懼和委屈，很抱歉沒有辦法幫妳們承擔，

但現在妳們只需要好好的，慢慢的治癒，剩下的

相信我，大家都會為妳討個公道，不需要對敗類們大慈大悲，只希望在不幸中妳們也能看到一些溫暖。

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再來，我百思不得其解，

受過教育或沒受過教育的動物們也都知道的道理，

有大腦的 為什麼不懂？

生為人，就請做好一個人，不要降低人類的品質，不過你們根本不配，雖然我不知道敗類聽得懂人話嗎？

但

敗類們，聽好，

只要你們不來惡意傷害，根本不需要什麼該死的自我保護，

不要再把被害，變成原罪了，

真的受夠敗類的存在了，想到敗類也在呼吸我就想吐，司法請睜眼，不要手下留情！」



文中激動的情緒和憤慨，都能感受到舒華非常的生氣，網友也紛紛留言表示對她更有好感了，心態非常帥氣，從文字中可以感覺到她爽朗的性格；此外，也有一位中國網友留言：「寶貝，你很好，可是你是愛豆啊，還是在韓務工愛豆，這個事情太暴力了，不想被其他國家的人詬病」舒華則回應：「謝謝妳的擔心，我只希望，我成為某人的偶像並不是因為外在的所有，包裝的我，我不需要討好所有人，我只想活得坦誠，對人真心，對不公發聲。」

▼TVBS新聞報導：



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