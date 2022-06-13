Netflix官宣《魷魚遊戲2》回歸！李政宰&李炳憲確定亮相，「西裝男」孔劉還會登場嗎

Netflix官宣《魷魚遊戲2》將正式回歸！

導演黃東赫表示：「去年花了12年的時間才把《魷魚遊戲》第一季帶到了現實中。 它用了12天就成為有史以來最受歡迎的Netflix系列，作為編劇、導演和製片人，讓向全世界的粉絲們發出了巨大的呼聲。 感謝你們觀看和喜愛我們的節目...... 再一次加入我們，迎接全新的一季。 」 對於第二季，導演又稱：「奇勛回歸了，Front Man也回歸了，第二季也來了！拿著傳單的西服男不知道會不會回來呢，（不過）可以見到英姬的男友哲洙，會帶給大家全新的遊戲以及更加驚人故事。 」在第一季中，李政宰、孔劉和李炳憲分別出演了奇勛、西服男和Front Man，也就是說在新的一季中李政宰和李炳憲確認亮相。

기훈이, 프론트맨이, 시즌2가 돌아옵니다. 딱지를 든 양복남도 다시 돌아올지 모릅니다. 영희의 남자친구 철수도 만나보실 수 있을 겁니다.



더 새로운 게임, 놀라운 이야기로 다시 만나 뵙겠습니다.



‘오징어 게임’ 제작자, 작가, 감독 황동혁#오징어게임2 #SquidGameS2 #황동혁 #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/QMek19uYUJ — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) June 12, 2022

Netflix還公開了英姬的影片，英姬說了一句「無窮花開了」，眼睛裡寫著紅色的數字「2」，表示第二季的回歸。

《魷魚遊戲》去年開播當時就風靡全球，成為現象級作品，一眾演員在海外的人氣也暴增，Netflix趁勢續訂，不過第二季何時播出尚未有準確的消息。

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