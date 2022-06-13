(G)I-DLE舒华为中国唐山打人事件发文大骂败类，引发网友讨论她回应：「不需要讨好，我只想活得坦诚」

虽然偶像用词都要很小心，但还是默默觉得好帅气…。

近期在中国唐山发生了男生众殴女生事件，引发社会关注！人气女团 (G)I-DLE 的成员舒华则在微博上发声，怒斥他们是「社会的败类」。



事件起源於这间烧烤店中，男生骚扰了白衣女子被拒后，恼怒开始殴打对方，连同帮忙阻止的女生也被打，甚至男生的同行人也一起围殴女生们，引发了网友们的挞伐跟愤怒。

而舒华则在12日凌晨於微博为此事发声，全文如下：

「亲爱的女孩们，你们的痛你们的恐惧和委屈，很抱歉没有办法帮你们承担，

但现在你们只需要好好的，慢慢的治愈，剩下的

相信我，大家都会为你讨个公道，不需要对败类们大慈大悲，只希望在不幸中你们也能看到一些温暖。

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再来，我百思不得其解，

受过教育或没受过教育的动物们也都知道的道理，

有大脑的 为什么不懂？

生为人，就请做好一个人，不要降低人类的品质，不过你们根本不配，虽然我不知道败类听得懂人话吗？

但

败类们，听好，

只要你们不来恶意伤害，根本不需要什么该死的自我保护，

不要再把被害，变成原罪了，

真的受够败类的存在了，想到败类也在呼吸我就想吐，司法请睁眼，不要手下留情！」



文中激动的情绪和愤慨，都能感受到舒华非常的生气，网友也纷纷留言表示对她更有好感了，心态非常帅气，从文字中可以感觉到她爽朗的性格；此外，也有一位中国网友留言：「宝贝，你很好，可是你是爱豆啊，还是在韩务工爱豆，这个事情太暴力了，不想被其他国家的人诟病」舒华则回应：「谢谢你的担心，我只希望，我成为某人的偶像并不是因为外在的所有，包装的我，我不需要讨好所有人，我只想活得坦诚，对人真心，对不公发声。」

▼TVBS新闻报导：



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