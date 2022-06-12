《第六感3》金旻奎展現撩人的最高境界！還選美珠一起去無人島，劉在錫：「我推薦百慕達三角洲」

這一集金旻奎&美珠的愛情線太好看了！！但哥哥們好壞一直妨礙～。XDDD（真的是旻奎狐狸）

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》上週播出的第13集，邀請到了韓劇浪漫匠人－金旻奎，以小奶狗形象讓粉絲超心動，最近還在《社內相親》中飾演帥氣又忠誠的秘書角色，更從開場就讓李美珠心花怒放～。



金旻奎一登場就讓美珠眼冒愛心，聽到他為了身材管理限制飲食，美珠就展現出擔心，要他多吃一點；劉在錫叮嚀金旻奎今天一整天都要小心，已經被美珠盯上了，金旻奎只是開心的笑著回說：「好好～我知道了！」



結果，美珠轉頭就對劉在錫說悄悄話：「我會寄喜帖給你。」接著美珠就大膽地說：「我們訂一下婚期吧！XD」金旻奎也附和著表示，自己很喜歡Lovelyz的歌曲《Ah-Choo》，看來整集都會有他們倆滿滿的互動。



▼美珠語無倫次時，金旻奎還幫她說話，讓她更加心動～！



▼當劉在錫問金旻奎覺得美珠如何，金旻奎表示：「她長得很漂亮（她是個美人）。」



▼而當被問到要和誰去無人島時，金旻奎看著美珠，默默小聲地回覆：「美珠，李美珠！」讓一旁的美珠忍不住放聲尖叫，結果劉在錫立刻回應：「那你就去那裡吧…百慕達三角洲（世界七大謎團之一，船和飛機經常消失的區域）。」瞬間讓全車的人捧腹大笑。



▼另外，雖然哥哥們努力妨礙，姐姐們也不看好，最後練歌房還是剩下了金旻奎和美珠獨處，一圓美珠的夢！



金旻奎真的太會啦～！！！

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