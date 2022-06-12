人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》首播評價更好！細胞小將和觀眾們都會變成劉八筆(朴珍榮)的粉絲～

【無雷觀後感】首播兩集真的是太好看了～，失戀的陰霾真的會被朴珍榮飾演的劉八筆給一掃而空，重點是…細胞小將們依舊是一大看點！

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》在本週五首播上線EP.1-2，延續第一季的幽默歡樂與共鳴感，第二季的男主角劉八筆（朴珍榮 飾）的出現，更讓金柔美（金高銀 飾）的細胞小將們為之瘋狂。（M編自己也是~XD）



《柔美的細胞小將2》依舊是將細胞擬人化圍繞著金柔美（金高銀 飾）的日常，在上一季戀愛重創後，又出現了喚醒她愛情細胞、令她心動不已的戀愛對象劉八筆，新角色和新細胞的登場，讓她平凡的日常中展開了更多變化。



先來說說第二季的男主角劉八筆，帥氣的外型就不用多說了，唸台詞的聲音也相當迷人，官方形象是「人氣男」＋「直進男」，本來還很好其他的威力有多猛，但看他第一集結尾的表現，M編就想直接給他一個「宇宙無敵直進男」的稱號！



前兩集的觀察下來，劉八筆真的是非常會察言觀色，跟柔美的性格有很大的不同，柔美對很多事情都是選擇做之前會想很多，猶豫不決到最後可能依舊將心事埋藏在心底。



所以劉八筆的爽朗直接性格，也讓柔美感到很佩服，兩人興趣很相近，喜歡看小說也聽著同性質的音樂，而柔美的細胞小將們也成為了他的粉絲，並且越來越多、越來越瘋狂。



如果因為第一季柔美和具雄（安普賢 飾）分手而感到難過的觀眾們，那一定要立刻打開第二季一起療傷，效果極佳！！！重點是細胞小將們真的是太可愛了，也很期待八筆的細胞小將們，一定會非常有趣。



像是官方率先劇透，帶來火辣熱吻的「舌頭細胞」、柔美的「短髮細胞」&「長髮飄逸細胞」、重拾夢想的「作家細胞」…等等，真的會讓人特別期待。



還在等什麼呢？趕快打開第二季的最新兩集觀看吧！（目前iQIYI愛奇藝國際站有播出中字）



▼預告：



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