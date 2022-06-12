《第六感3》金旻奎展现撩人的最高境界！还选美珠一起去无人岛，刘在锡：「我推荐百慕达三角洲」

这一集金旻奎&美珠的爱情线太好看了！！但哥哥们好坏一直妨碍～。XDDD（真的是旻奎狐狸）

tvN 热门推理系列节目《第六感3》上周播出的第13集，邀请到了韩剧浪漫匠人－金旻奎，以小奶狗形象让粉丝超心动，最近还在《社内相亲》中饰演帅气又忠诚的秘书角色，更从开场就让李美珠心花怒放～。



金旻奎一登场就让美珠眼冒爱心，听到他为了身材管理限制饮食，美珠就展现出担心，要他多吃一点；刘在锡叮咛金旻奎今天一整天都要小心，已经被美珠盯上了，金旻奎只是开心的笑著回说：「好好～我知道了！」



结果，美珠转头就对刘在锡说悄悄话：「我会寄喜帖给你。」接著美珠就大胆地说：「我们订一下婚期吧！XD」金旻奎也附和著表示，自己很喜欢Lovelyz的歌曲《Ah-Choo》，看来整集都会有他们俩满满的互动。



▼美珠语无伦次时，金旻奎还帮她说话，让她更加心动～！



▼当刘在锡问金旻奎觉得美珠如何，金旻奎表示：「她长得很漂亮（她是个美人）。」



▼而当被问到要和谁去无人岛时，金旻奎看著美珠，默默小声地回覆：「美珠，李美珠！」让一旁的美珠忍不住放声尖叫，结果刘在锡立刻回应：「那你就去那里吧…百慕达三角洲（世界七大谜团之一，船和飞机经常消失的区域）。」瞬间让全车的人捧腹大笑。



▼另外，虽然哥哥们努力妨碍，姐姐们也不看好，最后练歌房还是剩下了金旻奎和美珠独处，一圆美珠的梦！



金旻奎真的太会啦～！！！

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