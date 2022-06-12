《犯罪都市2》成為疫情後首部「千萬電影」！ 馬東石晉升「四千萬」演員

上映25天在韓國本土突破千萬觀影人次的《犯罪都市2》，預計還有6部續集等著與觀眾們見面！

由馬東石、孫錫久等主演的電影《犯罪都市2》，叫好又叫座，昨日（11日）正式突破千萬觀影人次。該部作品延續第1集的設定，描述掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯。怪物刑警馬錫道（馬東石 飾）和全日萬組長（崔貴化 飾）發現在當地的嫌犯十分可疑，得知其背後有個凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫久 飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕史上最壞的傢伙姜海相。

在《犯罪都市2》上映初期，「反派」孫錫久主演的電視劇《我的出走日記》也處於熱播階段。他以「具氏」一角擄獲海內、外許多粉絲們的心，也帶動《犯罪都市2》的票房。前陣子的他於海外拍攝新劇《Casino》，回到韓國國內的孫錫久與馬東石等人參加舞台問候，就有不少觀眾是衝著他來的，人氣相當火爆。

另外，馬東石憑藉《犯罪都市2》晉升「四千萬」演員行列。他曾出演的《屍速列車》、《與神同行1》、《與神同行2》和《犯罪都市2》，皆突破千萬觀影人次。

而早在《犯罪都市2》上映前，馬東石就曾透露該系列故事已經策畫到第8集。第3集預計於本月（6月）開機，找來李浚赫飾演反派「周成哲」，兩人的合照也引發網友們討論：「不管是誰，只要站在馬東石身邊，就會顯得特別嬌小！XD」期待兩位演員的合作囉！

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