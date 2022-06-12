《犯罪都市2》成为疫情后首部「千万电影」！ 马东石晋升「四千万」演员

上映25天在韩国本土突破千万观影人次的《犯罪都市2》，预计还有6部续集等著与观众们见面！

由马东石、孙锡久等主演的电影《犯罪都市2》，叫好又叫座，昨日（11日）正式突破千万观影人次。该部作品延续第1集的设定，描述扫荡加里峰洞任务后过了4年，衿川刑警队前往越南引渡逃走的嫌犯。怪物刑警马锡道（马东石 饰）和全日万组长（崔贵化 饰）发现在当地的嫌犯十分可疑，得知其背后有个凶恶残暴的主使者姜海相（孙锡久 饰）。马锡道和衿川刑警队奔走於韩国和越南两地，开始缉捕史上最坏的家伙姜海相。

在《犯罪都市2》上映初期，「反派」孙锡久主演的电视剧《我的出走日记》也处於热播阶段。他以「具氏」一角掳获海内、外许多粉丝们的心，也带动《犯罪都市2》的票房。前阵子的他於海外拍摄新剧《Casino》，回到韩国国内的孙锡久与马东石等人参加舞台问候，就有不少观众是冲著他来的，人气相当火爆。

另外，马东石凭藉《犯罪都市2》晋升「四千万」演员行列。他曾出演的《尸速列车》、《与神同行1》、《与神同行2》和《犯罪都市2》，皆突破千万观影人次。

而早在《犯罪都市2》上映前，马东石就曾透露该系列故事已经策画到第8集。第3集预计於本月（6月）开机，找来李浚赫饰演反派「周成哲」，两人的合照也引发网友们讨论：「不管是谁，只要站在马东石身边，就会显得特别娇小！XD」期待两位演员的合作罗！

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