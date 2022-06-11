KARA奎利、升妍、妮可、知英、龄智破天荒合体！纪念成团15周年不忘留具荷拉位置♥

以一首〈Mister〉（MR.）红遍全亚洲的经典二代女团KARA，五位成员今（11）日同时间在IG发文，庆祝KARA出道15周年，庆祝与粉丝的纪念日「Kamilia Day」。

▼奎利



▼升延



▼妮可



▼知英



▼龄智



KARA 2007年出道，2016年停止活动。期间历经过几次成员更迭，其中龄智是在妮可与知英退出后才加入，因此这次五位成员奎利、升延、妮可、知英与龄智合体，共同庆祝KARA 15周年纪念，可以说是破天荒、别具意义。

五位成员都各自发布三则贴文，仔细一看会发现每个人的排版都是刻意设计过的，首两张发文的封面照都选不同照片，而第三张捧著蛋糕的照片一模一样。



整个版面看下来，可能会觉得第三张照片构图偏左，右边稍微留白了，让一些粉丝有了想像「那是留给荷拉（具荷拉）的位置」。点开图片，成员们也都标记了已故的荷拉（IG@koohara__）。



其中队长奎利也写了较长的文字表达对KARA与Kamilia的珍惜：「KARA出道15周年纪念，大家聚在一起庆祝了 :) 在KARA这个名字下同甘共苦的所有人，第一次一起庆祝、一起聊天，又笑又哭的，互相抚沉甸甸的内心，产生了可以更加幸福的希望。再次庆祝Kamilia Day，还有KARA出道15周年。 一直很感谢你们、爱你们♥」



其实，前几日就有粉丝发现KARA妮可与知英突然关注了龄智的IG，就开始猜测 KARA是不是有任何回归的计画。而去年奎利与妮可也曾说过和成员们讨论过未来的计划，如今五位成员合体，已让Kamilia非常欣慰。

*贴心提醒，别忘了点开成员们的限时动态！是她们拍摄纪念照的侧拍影片！

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