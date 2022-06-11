金土都是好劇！徐玄振《為何是吳秀才》&蘇志燮《醫法刑事》收視率大幅提升，好評不斷值得大推～

目前週末時段大家正在 on 的是哪一部韓劇呢？

說到追劇這件事情，週末肯定是不會閒著！各大韓國電視台與影音平台也都搶著在金土&週末時段來曝光自家的韓劇，但真正能脫穎而出的好劇，就要靠收視率和網上的流量討論度來好好的宣傳跟散播了。

PS：金土劇每週五、六播出，週末劇每週六、日播出。



目前金土劇的收視率冠軍，就是徐玄振與黃寅燁主演的 SBS《為何是吳秀才》了，EP.1 的全國AGB收視率 6%，在昨晚 EP.3 直接上升到 8.4%，不管是收視率成長還是網上討論度都相當熱烈，對於演員表現和劇情推進都有相當好的評價，有機會在前期就拿到收視率破 10% 的成績。



另一部同時開播，由蘇志燮、申成祿、林秀香主演的 MBC《醫法刑事》也有向上趨勢，從 EP.1 全國AGB收視率 5.2%，到昨晚提升到 6.5%，穩紮穩打的表現一樣收穫不少好評，主角演技實力不用多說，劇情緊張刺激也是一大看點。



兩部劇同時開播且在同時段對打，卻又能一起成長1~2%的收視率，並非常見的現象，這樣的發展也有機會一起帶動週末的收視率，大家都在on哪一部韓劇呢？歡迎留言分享。

此外，金高銀和朴珍榮主演的 TVING《柔美的細胞小將2》全新一季昨晚已開播，而李聖經和金永大主演的 tvN《流星》也將在今晚迎來 EP.16 大結局。



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